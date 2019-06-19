Смартфон Xiaomi Pocophone F1 подешевел до 237 долларов

2019-06-19, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Pocophone F1; [112]
Компания Xiaomi в очередной раз снизила цену на свой «народный флагман» Xiaomi Pocophone F1, который был представлен около года назад. Пару недель назад версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти подешевела до 259 долларов, а сегодня китайский производитель снизил и её до 237 долларов. Судя по всему, Xiaomi решила расчистить складские запасы перед возможным анонсом Xiaomi Pocophone F2.

Напомним, что Pocophone F1 оснащается топовым чипсетом Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с диафрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0 в комплекте.

Комментарии и отзывы Xiaomi Pocophone F1
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