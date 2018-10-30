Смартфон Xiaomi Pocophone F1 получит ОС Android Q

Как известно, смартфон Xiaomi Pocophone F1 вышел под управлением фирменной оболочки MIUI на основе Android Oreo. Сегодня старший менеджер по продуктам Xiaomi Джай Мани заявил о том, что Pocophone обновится не только до Android Pie, но и до следующей версии этой ОС – Android Q. При этом сообщение сформулировано так, что не исключается обновление и до следующей Android. Учитывая мощнейшее железо, это было бы неудивительно.

Напомним, что Pocophone F1 оснащается топовым чипсетом Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с дифрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0 в комплекте.