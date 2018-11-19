Смартфон Xiaomi Pocophone F1 уже получил Android 9.0

Недавно в сети появилась информация о том, что бета-тест MIUI 10 на базе Android 9.0 для смартфона Xiaomi Pocophone F1 начнется в декабре этого года. Однако сегодня китайский производитель объявил о том, что каждый уже сейчас может испытать MIUI 10 на своем Poco. Что до финальной версии, то она может появиться еще до конца года, хотя ранее говорилось о начале 2019 года.

Напомним, что Pocophone F1 оснастили топовым чипсетом Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с дифрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0 в комплекте.