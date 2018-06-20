Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro показался на живых фото

Сетевые источники поделились живыми фото смартфона Xiaomi Redmi 6 Pro, официальный анонс которого ожидается в ближайшее время. Судя по одному из снимков, аппарат получит 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, восьмиядерный процессор частотой 2,0 ГГц и предустановленную операционную систему Android 8.1 с интерфейсом MIUI 9.6. Скорее всего, финальная версия будет работать на MIUI 10. Что до дизайна, то здесь все без сюрпризов - безрамочный дизайн с вырезом в верху экрана и вертикально расположенной двойной камерой. Предыдущие слухи прочили устройству аккумулятор на 4000 мАч.