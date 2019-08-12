Смартфон Xiaomi Redmi 6 обновился до Android Pie

Еще в июне компания Xiaomi объявила о том, что бюджетные смартфоны Redmi 6 и Redmi 6A будут обновлены до Android Pie. Тогда же стартовал бета-тест. Наконец сегодня было объявлено о выходе оболочки MIUI 10 на основе Android Pie. Обновление весит 1,3 ГБ. Из нововведений сообщается о тёмной теме и актуальной заплатке безопасности Android.

Напомним, что Xiaomi Redmi 6 оснащается металлическим корпусом с пластиковыми вставками, 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, однокристальной платформой MediaTek Helio P22, 3/4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной расширяемой памяти, сдвоенной основной камерой 12 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, а также аккумулятором на 3000 мАч.