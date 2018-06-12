Смартфон Xiaomi Redmi 6 оценили в 125 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Redmi 6, которая пришла на смену выпущенной в конце прошлого года модели Redmi 5. Новинку оснастили металлическим корпусом с пластиковыми вставками, 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, однокристальной платформой MediaTek Helio P22 (Snapdragon 450 у предшественника), 3/4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной расширяемой памяти, сдвоенной основной камерой 12 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, а также аккумулятором на 3000 мАч. Размеры устройства равны 147,5:71,5:8,3 мм, масса – 146 г. Цена Xiaomi Redmi 6 составит 125 или 155 долларов в зависимости от версии.