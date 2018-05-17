Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 Pro оценен в 17 990 рублей

Компания Xiaomi объявила о скором начале продаж смартфона среднего уровня Redmi Note 5 Pro, который был представлен в феврале этого года. Продажи новинки стартуют 24 мая. Версия с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти оценена в 17 990 рублей, а модель с 4 + 64 ГБ обойдется в 19 990 рублей.

Напомним, что смартфон оснастили 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением 18:9, двойной основной камерой 12+5 Мп с основным сенсором Sony IMX486, 20 Мп фронтальной камерой, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 636, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятором на 4000 мАч, а также Android 7.1.2 Nougat с оболочкой MIUI 9.