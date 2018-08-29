Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 получил функцию Face Unlock

Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 получил обновление прошивки до Android 8.1 Oreo, которое привнесло несколько существенных изменений. Например, режим разделения экрана, возможность идентифицировать пользователей по лицам (Face Unlock), умный поиск информации по изображению, улучшенный персональный помощник и более продвинутые возможности камеры. Размер новой прошивки равен 1 ГБ. Стоит отметить, что смартфон Xiaomi Redmi Note 5 Pro получил Android 8.1 Oreo еще пару месяцев назад.

Напомним, что Xiaomi Redmi Note 5 оснащается 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением 18:9, 12 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 625, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятором на 4000 мАч, поддержкой двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС. Габариты устройства равны 158,5:75,45:8,05 мм, а вес – 180 грамм.