Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 получит дисплей размером 5,99 дюйма по диагонали

Стала известна некоторая информация о новом смартфоне Xiaomi Redmi Note 5. Модель Xiaomi Redmi Note 5 получила 5,99-дюймовый экран с разрешением 2160 * 1080 точек. Основу аппаратной платформы Xiaomi Redmi Note 5 составит процессор Snapdragon 632 разработки Qualcomm. Этот чип получит вычислительные ядра, функционирующие на тактовой частоте до 1,8 ГГц. На тыльной стороне корпуса расположится сдвоенная камера с 12-мегапиксельными сенсорами. Разрешение фронтальной камеры 5 млн пикселей. Стоимость аппарата Xiaomi Redmi Note 5 составит примерно 250 долларов США.