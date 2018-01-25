Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 получит двойную камеру

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Xiaomi Redmi Note 5, который сегодня был одобрен китайским центром сертификации 3C (China Quality Certification Center). Аппарат выйдет в двух версиях: MEE7S и MET7S. Первая получит процессор Qualcomm Snapdragon 630, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а вторая – Snapdragon 636, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.

Обе версии оснастят 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), двойной основной камерой, которая состоит из основного 16-Мп сенсора и 5-Мп вспомогательного, 8 Мп камерой для селфи, аккумулятором на 4000 мАч, поддержкой двух SIM -карт, LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС. В качестве операционной системы будет использоваться Android 7.1 Nougat с оболочкой MIUI 9. Ожидается, что Xiaomi Redmi Note 5 выйдет конце февраля 2018 года по ориентировочной цене 237 и 284 доллара, соответственно.