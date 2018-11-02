Смартфон Xiaomi Redmi Note 6 представят 6 ноября

Компания Xiaomi объявила о том, что 6 ноября она представит новый смартфон. Предполагается, что речь идет о доступной модели Redmi Note 6, которая недавно засветилась в базе данных Евразийской экономической комиссии. Устройству прочат 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей, восьмиядерный процессор Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, сдвоенную основную камеру на 12 Мп и 5 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, аккумулятор на 4000 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 8.1 Oreo.