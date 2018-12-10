Смартфон Xiaomi Redmi Pro 2 получит дырявый дисплей

Недавно в сети появилась информация о том, что смартфон среднего уровня Xiaomi Redmi Pro 2 получит основную камеру с датчиком на 48 Мп и новый процессор Snapdragon 675. Сегодня сетевые источники поделились новыми подробностями. Утверждается, что аппарат получит IPS-дисплей производства компании BOE с круглым вырезом для фронтальной камеры. Что до основной камеры, то она будет тройной и помимо 48-Мп датчика, в ней ожидается сенсор неизвестного разрешения со сверхширокоугольным объективом. Ориентировочная цена Xiaomi Redmi Pro 2 составляет 290 долларов.