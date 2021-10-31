Смартфон ZTE A31 Plus оценен в 6500 рублей Компания ZTE дала старт российским продажам смартфона A31 Plus, который относится к устройствам начального уровня. Рекомендованная цена устройства составляет 6490 рублей. Итак, новинку оснастили 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 960:480 пикселей, 28-нанометровой 8-ядерной платформой Unisoc SC9863A, 1 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, поддержкой сотовой связи LTE, модулями Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.2, 3,5-мм гнездом для наушников и габаритами 159,2:77,5:9,6 мм. В качестве операционной системы здесь используется Android 11 Go, адаптированная специально для маломощных устройств. Компания ZTE дала старт российским продажам смартфона A31 Plus, который относится к устройствам начального уровня. Рекомендованная цена устройства составляет 6490 рублей. Итак, новинку оснастили 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 960:480 пикселей, 28-нанометровой 8-ядерной платформой Unisoc SC9863A, 1 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, поддержкой сотовой связи LTE, модулями Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.2, 3,5-мм гнездом для наушников и габаритами 159,2:77,5:9,6 мм. В качестве операционной системы здесь используется Android 11 Go, адаптированная специально для маломощных устройств. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 21:14 . Продукт - ZTE A31 Plus Комментарии и отзывы ZTE A31 Plus

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