Смартфон ZTE A31 Plus оценен в 6500 рублей

Компания ZTE дала старт российским продажам смартфона A31 Plus, который относится к устройствам начального уровня. Рекомендованная цена устройства составляет 6490 рублей. Итак, новинку оснастили 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 960:480 пикселей, 28-нанометровой 8-ядерной платформой Unisoc SC9863A, 1 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, поддержкой сотовой связи LTE, модулями Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.2, 3,5-мм гнездом для наушников и габаритами 159,2:77,5:9,6 мм. В качестве операционной системы здесь используется Android 11 Go, адаптированная специально для маломощных устройств.