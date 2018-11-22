Смартфон ZTE Axon M с двумя экранами оценен в 40 тысяч рублей

Компания ZTE начала принимать российские предзаказы на складной смартфон ZTE Axon M, который появился в американской продаже еще год назад. Старт розничных продаж запланирован на 26 ноября по рекомендованной цене 39 990 рублей. Новинка оснащается двумя 5,2-дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD, одной 20 Мп камерой, аккумулятором на 3180 мАч, прошлогодним процессором Qualcomm Snapdragon 821, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, сканером отпечатков пальцев, 3,5-мм аудиоразъемом и портом USB Type-C. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 7.1.2 Nougat.