Смартфон ZTE Blade 20 5G будет стоить $250

В базе данных China Telecom обнаружились сведения о смартфоне ZTE Blade 20 5G, который еще не был представлен официально. Аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 720 с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой ARM Mali G57 MC3, 6,52-дюймовый дисплей с разрешением HD+, врезанную в экран фронтальную камеру разрешением 8 Мп, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 16 Мп, 8 Мп и 2 Мп, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сканер отпечатков пальцев на задней панели, предустановленную операционную систему Android 10, а также расцветки Light Blue Mint и Jazz Gray. Ориентировочная цена смартфона составляет 250 долларов.