Смартфон ZTE Blade A520C.

Девайс поддерживает работу с 2-мя SIM-картами, оснащен модулями LTE, Bluetooth 4.1, Wi-Fi (802.11n), GPS. В качестве операционной системы установлена Android 7.1 Nougat с интерфейсом MiFavor 4.2 UI.Прочие спецификации включают флеш-модуль на 16 ГБ, пару камер на 8 и 5 мегапикселей, слот для microSD-карт с максимальным объемом 128 ГБ, а также аккумуляторную батарею емкостью 2400 мАч с функцией быстрой зарядки Quick Charge 2.0.Аппарат получил 5-дюймовый IPS-дисплей HD-формата (720 × 1280 пикселей), а за производительность отвечает четырехъядерный процессор Qualcomm (ядра ARM Cortex-A7) и 1 ГБ RAM.Стоимость смартфона 6990р.