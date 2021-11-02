Смартфон ZTE Blade L9 оценен в 4790 рублей

Компания ZTE Mobile Devices дала старт российским продажам смартфона ZTE Blade L9, рекомендованная цена которого составляет всего 4790 рублей. Новинку оснастили 5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 960:480 пикселей, 5 Мп основной и 2 Мп фронтальной камерами, 4-ядерной однокристальной системой Spreadtrum SC7731E, 1 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 2000 мАч, поддержкой сотовых сетей 3G, слотами для двух SIM-карт, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi (802.11 b/g/n), поддержкой GPS и ГЛОНАСС, FM-радио, интерфейсом Micro-USB 2.0, габаритами 137,5:67,5:10 мм, массой 143 грамма и предустановленной ОС Android 11 Go, предназначенной для смартфонов со слабой производительностью.