Смартфон ZTE Blade V 2020 получит платформу MediaTek Helio P70

Сегодня в сети было обнаружены качественные изображения, а также перечень характеристик смартфона ZTE Blade V 2020, который совсем скоро должны анонсировать. По свежим данным, аппарат получит чипсет MediaTek Helio P70, 6,53-дюймовый Full HD+ экран (2340:1080 пикселей) со врезанной фронтальной камерой на 16 Мп, основную камеру с четырьмя модулями на 48, 8 и 2 Мп, а также ToF, 3,5-мм разъем, USB Type-C, слот для карты microSD, дактилоскоп на задней крышке, аккумулятор на 4000 мА·ч, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти. Новинка обойдётся покупателям в 280 евро.