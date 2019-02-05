Смартфон ZTE Blade V10 получит тонкий корпус всего 7,5 мм

Компания ZTE готовит к выпуску тонкий смартфон Blade V10 с аккумулятором на 3100 мА.ч. Экран у устройства составит 6,3-дюйма, а разрешение 2280 на 1080 пикселей. Основой устройства станет 8-ядерный мобильный чипсет и 4/6 Гбайт ОЗУ. Лицевая камера получит разрешением 8 МП. Камера на тыльной панели содержит два блока оптики на 16 МП и 5 МП. Толщина корпуса будет всего 7,5 мм. В качестве ОС выступит Android версии 9 Pie. На барселонской выставке «Мобильный Всемирный конгресс» (MWC 2019) компания ZTE должна продемонстрировать смартфон ZTE Blade V10. О стоимости новинки пока не сообщается.