Смартфон ZTE Blade V30 вышел в России

Компания ZTE дала старт российским продажам смартфонов ZTE Blade V30 и Blade V30 Vita, которые первое время будут доступны за 15 и 12 тысяч рублей соответственно. Позже они подорожают до 17 и 14 тысяч рублей. ZTE Blade V30 характеризуется 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 1080:2400 пикселей, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, 8-ядерной платформой Unisoc Tiger T618, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, боковым дактилоскопом и предустановленной ОС Android 11 с прошивкой MiFavor UI.

ZTE Blade V30 Vita отличается 6,82-дюймовым экраном с разрешением 1640:720 точек, фронтальной камерой на 8 Мп, тройной камерой на 48 Мп, 5 Мп и 2 Мп, а также процессором Unisoc SC9863A.
Комментарии и отзывы ZTE Blade V30
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