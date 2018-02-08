Смартфон ZTE Blade V9 представят на MWC 2018

2018-02-08, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ZTE Blade V9; [114]
В сети появилась информация о том, что смартфон среднего уровня ZTE Blade V9 будет представлен на грядущей выставке Mobile World Congress (MWC) 2018, которая пройдет с 26 февраля по 1 марта в Барселоне. По предварительным данным, аппарат получит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, графическим контроллером Adreno 506 и модемом X9 LTE, 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, двойную 5 Мп и 16 Мп основную и 13 Мп фронтальную камеры, 2, 3 и 4 ГБ оперативной и 16, 32 и 64 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор на 3200 мАч.


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