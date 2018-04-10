Смартфон ZTE Iceberg получит экран с двумя вырезами

На официальном сайте дизайнерской премии IF World Design Award появились изображения концептуального смартфон ZTE Iceberg. Аппарат получил две отличительные черты. Во-первых, у смартфона будет два выреза в стиле iPhone X – верхний вместит в себя фронтальную камеру и сенсоры, а нижний – динамик. Вторая фишка – бесшовный стеклянный корпус, из-за чего смартфон напоминает кусок льда (отсюда и название). Пока о ZTE Iceberg известно, что он получит беспроводную зарядку, а его выход состоится в следующем году.