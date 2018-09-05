Смартфон ZTE Nubia Z18 на SoC Snapdragon 845 оценен в $400

Компания ZTE представила свой новый флагман Nubia Z18, который неожиданно может стать конкурентом Xiaomi Pocophone F1, который является самым доступным смартфоном на топовом чипсете Qualcomm Snapdragon 845. Новинку оснастили вышеуказанным процессором, 6-дюймовым дисплеем с разрешением 2180:1080 пикселей и каплевидным вырезом, занимающим 91,8% площади передней панели, стеклянным корпусом с металлической рамкой, 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флэш-памяти, сдвоенной основной камерой на 16 Мп и 24 Мп с оптической стабилизацией (один из модулей имеет объектив с диафрагмой F/1,6), фронтальной камерой на 8 Мп, портом USB-C, аккумулятором на 3450 мАч с поддержкой быстрой зарядки NeoCharge 2.5, а также предустановленной ОС Android Oreo с надстройкой Nubia UI 6.0. Смартфон появится в продаже 11 сентября по цене 410 и 480 долларов в зависимости от версии. ZTE Nubia Z18 Van Gogh Starry Night обойдется в 525 долларов.