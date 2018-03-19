Смартфон ZTE V0920 получит двойную камеру

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне ZTE (кодовый номер V0920), который еще не был представлен официально. Аппарат получит 5,45-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1440:720 пикселей (формат HD+), восьмиядерный процессор с частотой 1,4 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, вертикально расположенную двойную камеру с 13 и 2 Мп сенсорами, 5 Мп фронтальную камеру, сканер отпечатков пальцев, аккумулятор на 3100 мАч и операционную систему Android 8.1 Oreo. Размеры устройства равны 146,8:68,7:7,6 мм, а вес – 132 граммам.