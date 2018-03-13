Смартфон ZTE V890 получит двойную камеру

В базе данных китайского регулятора TENAA появились сведения о смартфоне среднего уровня ZTE V890, который еще не был представлен официально. Аппарат получит 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, восьмиядерный процессор частотой 1,8 ГГц (вероятно, Qualcomm Snapdragon 636), 3 ГБ/32 ГБ, 4 ГБ/64 ГБ и 6 ГБ/128 ГБ оперативной и встроенной памяти, сдвоенную основную камеру на 16 и 20 Мп, 8 Мп камеру для селфи, аккумулятор на 3900 мАч, сканер отпечатков пальцев, а также предустановленную ОС Android 8.0 Oreo. Габариты устройства будут равны 162:75:7,8 мм, а масс – 168 граммам.