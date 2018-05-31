Стала известна цена смартфонов NEX и NEX S

К выпуску готовятся новые смартфоны под названием Vivo NEX. Стало известно, что смартфон будет продаваться в двух версиях: NEX и NEX S. Новинки оснащены 5.99-дюймовыми OLED-дисплеями, со встроенным в них сканером отпечатков пальцев и двойной камерой. Старшая модель NEX получит 6 ГБ ОЗУ и топовый SoC Snapdragon 845, а младшая 4 ГБ ОЗУ и новый процессор Snapdragon 710. Презентация аппаратов NEX и NEX S должна состояться 12 июня в Китае. Младшая модель Vivo NEX S обойдётся покупателям в 780 долларов, а старшая Vivo NEX в 1100 долларов.