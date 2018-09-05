Смартфон бюджетной категории LG Candy

Интересной особенностью новинки является возможность смены тыльной панели. Таким образом, легко поменять цвет корпуса по своему желанию. На выбор предлагаются черная, синяя, серебристая и золотистая окраска. Новинка весит 152 грамма, ее размеры – 146,3 × 73,2 × 8,2 мм. Емкость аккумулятора составляет 2500 мАч. В оснащение включены: FM-радио, стандартный аудиовыход на 3,5 мм, micro-USB порт. В схеме задействован неизвестный 4-ядерный чипсет, работающий на частоте 1,3 ГГц. Арсенал памяти включает в себя 2 ГБ «оперативки» и флэш-носитель объемом 16 ГБ. Присутствует и слот расширения для карт формата microSD.Поддерживается беспроводная связь Bluetooth 4.2 и Wi-Fi.Дисплей смартфона имеет небольшой по нынешним меркам размер – всего 5 дюймов, а четкость изображения составляет 1280 х 720 пикселей. Фронтальная камера оснащена оптическим блоком на 5 МП. Главная камера одинарная и имеет разрешение 8 МП.О стоимости смартфона пока неизвестно.