Смартфон для селфи Meizu 15 Plus

Масса изделия – 178 граммов. Сообщается, что помимо смартфона 15 Plus юбилейная серия будет представлена еще двумя моделями: Meizu 15 и 15 Lite, однако подробностей о каждой из них пока не предоставляется.В наличии 4 либо 6 Гб системной памяти и 64 или 128 Гб внутренней, аккумулятор на 3430 мА/ч. Уточняется, что девайс получил сдвоенную тыльную камеру (20 + 12 Мп) с поддержкой 3-кратного зума без ухудшения качества и фронтальную 20-мегапиксельную.Выяснилось, что в сердце гаджета лежит 8-ядерный (до 2,5 ГГц) чип (по многочисленным слухам, речь идет о платформе Exynos 8895 от Samsung). В роли ОС – Android 7.0 Nougat. Разрешение 5,95-дюймового AMOLED-экрана – 2560 х 1440 точек при соотношении сторон как 16:9. О стоимости пока не известно.