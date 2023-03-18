Смартфон-долгожитель Huawei Enjoy 60 представят 23 марта Компания Huawei объявила дату презентации смартфона Enjoy 60 – мероприятие состоится 23 марта. По предварительным данным, аппарат получит аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, поддержку проводной 22,5-Вт зарядки, основную камеру с главным датчиком изображения на 48 Мп, новую 14-нанометровую однокристальную систему Kirin, полностью на основе китайских технологий, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, 6,75-дюймовый экран с разрешением 1600:720 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, боковой дактилоскопический сенсор, корпус толщиной 8,98 мм и фирменную однокристальную систему HarmonyOS 3.0. Компания Huawei объявила дату презентации смартфона Enjoy 60 – мероприятие состоится 23 марта. По предварительным данным, аппарат получит аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, поддержку проводной 22,5-Вт зарядки, основную камеру с главным датчиком изображения на 48 Мп, новую 14-нанометровую однокристальную систему Kirin, полностью на основе китайских технологий, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, 6,75-дюймовый экран с разрешением 1600:720 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, боковой дактилоскопический сенсор, корпус толщиной 8,98 мм и фирменную однокристальную систему HarmonyOS 3.0. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 21:44 . Продукт - Huawei Enjoy 60

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