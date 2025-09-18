Смартфон-хамелеон iQOO 15 показали на видео

В сети появилось видео, демонстрирующее заднюю панель смартфона iQOO 15. Её особенностью является покрытие, на котором под определенным углом проявляется красная полоска. Ранее сообщалось, что смартфон получит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2, плоский 6,8-дюймовый экран с разрешением 2K, батарею ёмкостью как минимум 7000 мАч, поддержку 100-Вт проводной и беспроводной зарядок, тыльную камеру с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения оптического формата 1/1,5 дюйма и перископным модулем разрешением 50 Мп, подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, а также топовую конфигурацию с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти. Релиз смартфона ожидается в следующем месяце.

