Смартфон iPhone 11 Pro оценен в 90 тысяч рублей

Компания Apple поделилась подробностями российского релиза только что представленных смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Итак, старшие модели выйдут в тёмно-зелёной, серебристой, золотой и «Space Gray» расцветках в вариантах с 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ памяти. Их цена составляет 89 990, 103 990 рублей и 121 990 рублей за iPhone 11 Pro и 99 990, 113 990 рублей и 131 990 рублей за iPhone 11 Pro Max. Более доступный iPhone 11 выйдет в фиолетовой, зелёной, жёлтой, чёрной, белой и красной PRODUCT(RED) расцветках по цене в 59 990, 64 990 и 73 990 рублей. Прием предварительным заказов начнется 18 сентября, а продажи стартуют через два дня, 20 сентября.