Смартфон iPhone 12 mini слабо продается в России

Вчера издание MacRumors сообщило о том, что компания Apple урезала производство смартфонов iPhone 12 mini на 2 миллиона устройств из-за слабого спроса. Сегодня российские ритейлеры отчитались о продажах линейки iPhone 12 в России и, как оказалось, iPhone 12 mini оказался аутсайдером и в нашей стране. Его доля от общего объема продаж линейки iPhone 12 составила от 13 до 25% в зависимости от ритейлера. Самым популярным оказался стандартный iPhone 12. По мнению экспертов, причиной неудачи 5,4-дюймового iPhone 12 mini стала завышенная цена. В России, например, за базовую версию с 64 ГБ флеш-памяти просят 70 тысяч рублей.

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