Смартфон iPhone 12 получил прошлогодний 5G-модем

Первое видео разборки новенького смартфона iPhone 12 раскрыло некоторые неизвестные ранее подробности. Как оказалось, аппарат получил прошлогодний модем Qualcomm Snapdragon X55, который менее энергоэффективен, чем более новая модель. По этой причине аппарат очень быстро разряжается во время работы в сотовых сетях пятого поколения. Также отметим аккумулятор ёмкостью 2815 мАч, что на 15 % меньше, чем у предшественника iPhone 11. Уже сегодня iPhone 12 появится в мировой и российской продаже по цене в 79 990, 84 990 и 94 990 рублей за версии с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти. Пользователи могут выбирать из чёрной, белой, красной, зелёной и синей расцветок.

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