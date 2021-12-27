Смартфон iPhone 14 получит сканер отпечатков пальцев

Сетевые источники сообщают о том, что смартфоны iPhone 14 получат дисплеи с интегрированным дактилоскопическим сенсором. Напомним, что сканер отпечатков пальцев исчез из iPhone в 2017 году, когда был выпущен iPhone X. С тех пор пользователям смартфонов Apple приходилось довольствоваться распознаванием по лицам. В условиях пандемии подобный способ идентификации является не самым удобным, а потому возвращение дактилоскопа выглядит логичным.

Ранее сообщалось, что смартфоны iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат тройные камеры с модулями разрешением 48 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 12 Мп (телефото), 6,1- и 6,7-дюймовые дисплеи с частотой обновления 120 Гц, фирменную платформу Apple A16 Bionic и 8 ГБ оперативной памяти.
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