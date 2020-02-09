Смартфон iPhone SE 2 окажется по-настоящему недорогим

2020-02-09, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - iPhone SE 2; [135]
В сети появилась очередная порция подробностей о новом компактном смартфоне Apple, который должен выйти под названием iPhone SE 2 или iPhone 9. Устройству прочат 4,7-дюймовый дисплей, сканер отпечатков пальцев Touch ID, топовый процессор Apple A13 Bionic и немного обновленный дизайн в духе iPhone 8. По словам источника, смартфон будет стоить 400 долларов – в свое время с той же отметки стартовал и iPhone SE. Ранее сообщалось о ценах в 450 и 500 долларов, однако источник утверждает, что Apple решила сделать смартфон дешевле по двум причинам. Первая, это желание завоевать индийский и китайский рынки. А вторая – привлечь новых пользователей, которые хотят новый iPhone, но не желают приобретать старые модели.


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