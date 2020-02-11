Смартфон iPhone SE 2 засветился на фото в чехле

Как это часто случается, производитель чехлов стал источником утечки финального дизайна еще не представленного смартфона. В данном случае речь идет о производителе аксессуаров Totallee и iPhone 9 (или iPhone SE 2). Пользователям уже предлагают приобрести матовый белый и чёрный чехлы по цене в 35 долларов. Начало поставок запланировано на 24 марта. Что до самого смартфона, который на изображениях почти неотличим от iPhone 8, то его презентации ждут в середине марта, а старта продаж – в конце того же месяца.