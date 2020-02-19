Смартфон iPhone SE 2 засветился на видео

В сети появилось видео, на котором, как утверждается, изображен компактный смартфон iPhone 9 или iPhone SE 2. Устройство выглядит так же, как и на многочисленных утечках – по сути, оно сильно похоже на iPhone 8. Напомним, что смартфону прочат 4,7-дюймовый дисплей, сканер отпечатков пальцев Touch ID, топовый процессор Apple A13 Bionic и немного обновленный дизайн в духе iPhone 8. Официальный дебют устройства ожидается в ближайшее время, а продажи должны стартовать в марте этого года. Ориентировочная цена нового компактного смартфона Apple составляет около 400-500 долларов.