Смартфон iPhone SE Plus показали на рендерах

В сети появились новые изображения смартфона iPhone SE Plus, который еще не был представлен официально. Если верить источникам, аппарат получит 6,1-дюймовый дисплей с широкой челкой, но без функции распознавания лиц. Вместо нее будет сканер отпечатков пальцев на боковой грани. В роли аппаратной основы выступит фирменная платформа Apple A14 Bionic, но без поддержки мобильных сетей пятого поколения. Также сообщается о корпусе с защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP67, одинарной (!) основной камере с датчиком изображения разрешением 12 Мп и фронтальной камере разрешением 7 Мп. Ориентировочная цена смартфона составляет 500 долларов, а официальный релиз ожидается в этом году.