Смартфон iPhone XR подешевел на 100 долларов

Недавние слухи о том, что компания Apple предлагает японским операторам субсидии, оказались правдой. Как сообщают источники, клиенты японского оператора NTT Docomo теперь могут приобрести iPhone XR по контракту на 24 месяца со скидкой в 100 долларов. Предполагается, что в течение недели такая ценовая политика будет действовать и у других операторы. Вполне возможно, что похожие условия будут предлагаться и в других странах. Причины такого шага Apple просты. Как известно, спрос на iPhone XR во всем мире оказался ниже ожидаемого, поскольку пользователи предпочли новинке подешевевшие iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Такими действиями купертиновцы надеются подстегнуть продажи.

Напомним, что самый доступный из новых iPhone оснащается 6,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1792:828 пикселей, 7-нанометровым чипсетом A12 Bionic, который характеризуется шестиядерным CPU, четырехъядерным GPU и NPU, а также 12 Мп основной камерой с широкоугольным объективом с диафрагмой F/1,8, оптической стабилизацией и вспышкой True Tone.