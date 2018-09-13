Смартфон iPhone XS Max на 512 ГБ оценен в 128 тысяч рублей

Стали известны подробности российского релиза смартфонов iPhone XS, XS Max и iPhone XR, которые были представлены вчера ночью. Итак, продажи iPhone XS и XS Max в России начнутся 28 сентября. iPhone XS на 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ обойдется в 87 990, 100 990 и 118 990 рублей, соответственно. iPhone XS и XS Max с 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ оценен в 96 990, 109 990 и 127 990 рублей, соответственно. iPhone XR появится в продаже с 26 октября в версиях на 64, 128 и 256 ГБ по цене 64 990, 68 990 и 77 990 рублей.

Напомним, что iPhone XS и XS Max оснастили 6,5- и 5,8-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением 2436:1125 пикселей и 2688:1242 пикселей, частотой обновления 120 Гц, поддержкой технологии HDR, Dolby Vision HDR 10, а также на 60% лучшей цветопередачей, чем в iPhone X. Также отметим 7-нанометровый 6-ядерный процессор A12 Bionic, двойную основную камеру на 12 Мп (широкоугольный модуль) и 12 Мп (телемодуль), фронтальную камеру на 7 Мп, защиту от воды и пыли на уровне IP68, поддержку гигабитного LTE и слоты для двух SIM-карт (везде кроме Китае в качестве второй симки будет eSIM).

Доступный iPhone XR характеризуется 6,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1792:828 пикселей, 7-нанометровым чипсетом A12 Bionic, который характеризуется шестиядерным CPU, четырехъядерным GPU и NPU, 12 основной камерой с широкоугольным объективом с диафрагмой F/1,8, оптической стабилизацией и вспышкой True Tone, 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ флеш-памяти, а также четырьмя расцветками: белой, черной, синей, коралловой и желтой.