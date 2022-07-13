Смартфон iQOO 10 Pro засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились упоминания о смартфоне iQOO 10 Pro, официальный релиз которого состоится уже 19 июля. Бенчмарк подтверждает наличие топовой восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с частотой до 3,2 ГГц, специального чипа V1+ для обработки фото и версии с 12 ГБ оперативной памяти.

Ранее сообщалось, что смартфон получит поддержку проводной зарядки мощностью 200 Вт, экран с разрешением 3K и две версии с разными однокристальными системами: MediaTek Dimensity 9000+ и Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Одна из них получит 200-Вт зарядку, а вторая «довольствуется» поддержкой зарядки мощностью 120 Вт.