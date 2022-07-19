Смартфон iQOO 10 оценен в 550 долларов

Компания Vivo представила смартфон iQOO 10, который, в числе прочего, получил поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E5 с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Samsung GN5 и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 12 Мп (портретный модуль), фронтальной камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 4700 мАч, предустановленной ОС Android 12, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6, модулем NFC, флагманским процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1 и стереодинамиками. Смартфон появится в китайской продаже 26 июля по цене от 550 долларов.