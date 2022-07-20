Смартфон iQOO 10 официально представлен

Состоялся дебют смартфона iQOO 10, он был представлен вместе с топовой версией iQOO 10 Pro.

iQOO 10 представляет собой базовую версию линейки. Он оснащен мобильной платформой SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1. Смартфон имеет большую испарительную камеру для охлаждения, чем в старшей версии. Емкость аккумулятора составляет 4700 мАч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт. iQOO 10 оснащен чипом Vivo V1+, предназначенным для увеличения частоты кадров в играх. Также есть стереодинамики, NFC, ИК-излучатель.

Новинка оснащается AMOLED-дисплеем Samsung E5 диагональю 6,78 дюйма с разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой кадров 120 Гц. Фронтальная камера имеет 16-мп сенсор, основная камера имеет три модуля с основной камерой 50-мп. Работает смартфон под управлением ОС Android 12 с интерфейсом OriginOS.

Цена смартфона за версию 8/128 ГБ составляет 550 долларов, версия с 8/256 ГБ обойдется в 595 долларов, конфигурация с 12/256 ГБ стоит 640 долларов, версия с 12/512 ГБ продается за 700 долларов.
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