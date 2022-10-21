Смартфон iQOO 11 Pro получит 144-Гц 2K-экран

Один из заслуживающих доверия инсайдеров поделился подробностями о флагманском смартфоне iQOO 11 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит топовый восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 6,78-дюймовый изогнутый экран AMOLED Samsung E6 с разрешением 2К и частотой обновлением 144 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX686 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 14,6 Мп (телеобъектив), 8 или 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, предустановленную ОС Android 13 с оболочкой OriginOS, батарею на 4700 мАч, поддержку 200-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также стереодинамики.