Смартфон iQOO 11 Pro получит 200-Мп камеру

Авторитетный инсайдер Ишан Агарвал поделился подробностями о флагманском смартфоне iQOO 11 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройство оснастят топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, AMOLED-дисплеем Samsung поколения E6 с разрешением 3200:1440 пикселей, частотой обновления 144 Гц и ультразвуковым подэкранным дактилоскопом, версиями на 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти, батареей ёмкостью 4700 мАч, поддержкой 200-Вт и 50-Вт беспроводной зарядок, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX866), 50 Мп (сверхширик) и 13 Мп (портретник), размерами 164,7:75,3:9 мм и массой 212 г.