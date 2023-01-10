Смартфон iQOO 11 появился в глобальной продаже

Компания Vivo представила в Индии смартфон iQOO 11, который месяц назад вышел в Китае. На индийском рынке новинка оценена в 730 и 790 долларов за версии с 8/256 ГБ и 16/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что iQOO 11 оснащается однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,78-дюймовым дисплеем Samsung AMOLED последнего поколения E6, созданным по технологии LTPO 4.0, с кадровой частотой 144 Гц и разрешением 3200:1440 пикселей, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Samsung S5KGN5), 8 Мп (сверхширик) и 13 Мп (телеобъективом), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, поддержкой NFC, двумя вибромоторами и двумя динамиками, а также предустановленной ОС Android 13.
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