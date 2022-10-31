Смартфон iQOO 11 получит 144-Гц экран

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO 11, который еще не был официально представлен компанией Vivo. По словам источника, аппарат оснастят топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snadpragon 8 Gen 2, AMOLED-дисплеем с разрешением QHD и частотой обновления изображения 144 Гц, до 16 ГБ оперативной и до 512 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью минимум 5000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной быстрой зарядки, тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, 13 Мп (телевик) и 13 Мп (сверхширик), а также двумя линейными вибромоторами.