Смартфон iQOO 11 получит важное обновление

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями грядущего обновления для смартфона iQOO 11. Утверждается, что апдейт добавит возможность настроить частоту дискретизации дисплея. Позже данная функция появится в других смартфонах iQOO и Vivo.

Напомним, что iQOO 11 характеризуется характеризуется 4-нанометровой 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,78-дюймовым экраном Samsung AMOLED E6, выполненным по технологии LTPO 4.0, с частотой обновления 144 Гц и разрешением 3200:1440 пикселей, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Samsung S5KGN5), 8 Мп (сверхширик) и 13 Мп (телеобъективом), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт быстрой зарядки, поддержкой NFC, двумя вибромоторами и двумя динамиками, а также операционной системой Android 13 «из коробки».
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