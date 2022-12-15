Смартфон iQOO 11 стал хитом продаж в Китае

Компания Vivo похвасталась успехами смартфона iQOO 14, который появился в продаже пару дней назад. Утверждается, что всего 15 секунд с начала продаж было реализовано смартфонов на 14,3 млн долларов. Отметим, что цена iQOO 14 стартует с 545 долларов.

Напомним, что новинка характеризуется 4-нанометровой 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,78-дюймовым экраном Samsung AMOLED E6, выполненным по технологии LTPO 4.0, с частотой обновления 144 Гц и разрешением 3200:1440 пикселей, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Samsung S5KGN5), 8 Мп (сверхширик) и 13 Мп (телеобъективом), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт быстрой зарядки, поддержкой NFC, двумя вибромоторами и двумя динамиками, а также операционной системой Android 13 «из коробки».