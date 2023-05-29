Смартфон iQOO 11S готов к выходу

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO 11S, который придет на смену представленной всего неделю назад модели iQOO Neo8 Pro. Утверждается, что новинка сможет похвастаться разогнанным вариантом однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (потенциальный Snapdragon 8 Plus Gen 2, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время), дисплеем AMOLED Samsung поколения E6 с разрешением 2К и частотой обновления изображения 144 Гц, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 200 Вт, тыльной камерой с главным датчиком изображения на 50 Мп и фирменным процессором обработки изображений ISP V2.